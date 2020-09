Ecco la nuova Giunta comunale a Trento

Sarà presentata ufficialmente nella giornata di mercoledì 30 settembre la nuova Giunta comunale di Trento, risultato delle elezioni che si sono svolte il 20 e 21 settembre e che hanno portato al ruolo di primo cittadino Franco Ianeselli. La presetnazione alla cittadinanza e alla stampa è fissata per giovedì 1 ottobre alle ore 12.30 in piazza della Portela, luogo particolarmente "caldo", al centro del dibattito su microcriminalità e degrado. Lui, in ogni caso, l'ha già presentata sui social network (vedi sotto).

Il neo-sindaco in pochi giorni ha formato la sua squadra, tenendo conto delle competenze di ciascuno ma anche del risultato delle urne. Roberto Stanchina, assessore uscente e candidato più votato della lista alleata del Patt, sarà vice-sindaco mantenendo anche le deleghe del precedente mandato.

In Giunta ci sarà, naturalmente, la più votata in assoluto, Mariachiara Franzoia (802 voti), assessore uscente alle Politiche Sociali, che ottiene ora le deleghe a Patrimonio, Tributi, Bilancio, Circoscrizioni e Progetti europei; così come la secoda candidata più votata, Elisabetta Bozzarelli del Pd, che entra in Giunta con deleghe a Cultura, Turismo, Politiche giovanili e Istruzione.

Ritorna in Giunta Salvatore Panetta, in passato assessore allo Sport, con lo stesso ruolo e, inoltre la delega alla Semplificazione. Deleghe importanti quali Urbanistica ed Edilizia privata saranno affidate a Monica Baggia, già presidente di Trentino Trasporti, candidata eletta con il PD. Confermata Chiara Maule (la più votata di Azione-Unione), assessore uscente alla Partecipazione che passa ora alle Politiche sociali, abitative e familiari, e Paolo Zanella (il più votato di Futura) all'Ambiente, Mobilità e Beni comuni.