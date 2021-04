Trento Film Festival: quattro film per raccontarne la storia, gratis sul sito di Historylab

In attesa del 69esimo Trento Film Festival, che si terrà dal 30 aprile al 9 maggio con tutti i film disponibili online ma anche eventi in presenza, torna "Visioni". La rassegna realizzata in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino prevede, per l'edizione 2021, la proiezione online dei quattro film vincitori della Genziana d'Oro nei quattro diversi decenni in cui si è sviluppato il festival. I film saranno disponibili gratuitamente tutti i weekend di aprile su History Lab (canale 602 del digitale terrestre): il sabato alle 21.00, in replica la domenica alle 15.00, e in streaming negli stessi orari sul sito hl.museostorico.it.

Quattro piccolo, grandi, capolavori del cinema di montagna, testimoni dell'evoluzione del festival dalla sua nascita fino ad oggi. Ad aprire la rassegna sarà "K2 - Traum und Schicksal (Sogno e Destino)" del famoso alpinista e cineasta Kurt Diemberger che racconta la frenetica estate del 1986 sulla vetta himalayana con 9 spedizioni pronte a tentare l'ascesa. "Barnabò delle montagne", produzione italiana del 1994, tratto dal celebre racconto di Dino Buzzati, ed ancora "Primavera in Kurdistab", scelto per rappresentare il primo decennio degli anni Duemila, con regia italiana ma dedicato ai giovani guerriglieri curdi in lotta per difendere la propria identità culturale. A chiudere il film danese del 2021 "Expedition to the End of the World", ambientato tra i ghiacci del nord est della Groenlandia, racconta un viaggio epico a bordo di una goletta di un gruppo di scienziati e artisti.