Bollettino coronavirus: altri 23 casi, solo uno legato a focolai già conosciuti

Altri 23 positivi: ricalca il dato di ieri il numero di nuovi casi registrati venerdì 25 settembre in Trentino. Oggi, però, solamente 3 sul totale manifestano sintomi (ieri erano ben 11). il dato che allarma di più è che solamente uno è legato a focolai scoperti in passato. Significa che la circolazione del virus è ancora ampia e che il lavoro da fare per ricostruire i contatti avuti dai contagiati si moltiplica esponenzialmente.

Costante il numero dei ricoveri: 13, fortunatamente nessuno in rianimazione. Resta alto il numero dei tamponi: 2.155 quelli analizzati nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive in Trentino sono 556. Nella giornata odierna è stata confermata anche la notizia di un contagio all'interno dell'Istituto superiore Alcide Degasperi di Borgo Valsugana, terzo caso nelle scuole superiori trentine, comunicato dal sindaco nelle scorse ore.