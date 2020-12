Bollettino coronavirus ci sono stati altri 8 decessi e + 156 positivi, oltre a 25 nuovi ricoveri

Ci sono stati altri 8 decessi e + 156 nuovi casi positivi al coronavirus, oltre a 25 nuovi ricoveri in Trentino al 1° dicembre 2020. Il dato, come sempre elaborato dall'Apss (Azienda provinciale per i servizi sanitari) e quotidianamente divulgato dalla Provincia e dal Ministero della Salute, ha ripreso la sua salita. Tra i nuovi positivi più di due terzi (114) sono stati identificati grazie ad attività di contact tracing o screening. Gli 8 decessi di martedì 1 dicembre hanno riguardato2 maschi e 6 femmine, 5 sono avvenuti in ospedale e 3 in Rsa. La loro età media è di 80 anni. Gli asintomatici sono 82 ed i paucisintomatici 28: sono tutti seguiti a domicilio; ci sono poi 28 (tra operatori e ospiti) provenienti dalle Rsa; 62 contagi sono relativi a persone con più di 70 anni mentre i piccolissimi (meno di 5 anni) sono 4 (uno di loro ha meno di 2 anni).

La situazione degli ospedali è la seguente:lunedì 30 novembre sono stati registrati 25 nuovi ingressi a fronte di 29 dimissioni; i pazienti ricoverati pertanto sono 450 e resta fermo a 44 il numero dei casi in rianimazione. Si registrano infine altri 22 ragazzi in età scolare, con approfondimenti in corso per decidere se isolare o meno le rispettive classi (lunedì quelle in quarantena erano 96). Con i nuovi 141 indicati nel rapporto, il totale dei guariti arriva a 12.673 mentre il complessivo dei tamponi è pari a 377.839 grazie ai 2.026 analizzati lunedì, 1.725 Ospedale Santa Chiara di Trento e 301 alla Fem).

Trentino confermato in area gialla

Il Trentino ha confermato il suo essere in zona gialla: un risultato importante, ottenuto grazie alla collaborazione di tutti, «e reso possibile anche dalla nostra Autonomia speciale», ha sottolineato il presidente Maurizio Fugatti durante la conferenza stampa del pomeriggio di sabato 28 novembre, ricordando che presto usciranno dalla zona rossa i tre comuni di Baselga di Piné, Bedollo e Castello Tesino, che ha visitato nei giorni scorsi, in seguito al miglioramento dei loro parametri.

In attesa del nuovo Dpcm

Il presidente ha dichiarato di aver appreso la notizia dal Ministero della Salute. Intanto è in arrivo il nuovo Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri). Sarà, con grandi probabilità, molto più rigido di quanto era stato immaginato e, a tratti, svelato durante tutto il mese di novembre. Potremmo assistere a un vero colpo di scena. Dopo aver annunciato più volte che non il Natale non sarà in solitaria come la Pasqua, le ultime notizie trapelate parlerebbero di un lockdown totale di Natale con la conferma del coprifuoco e lo stop agli spostamenti anche tra regioni gialle. I ricongiungimenti familiari consentiti solo a chi ha la residenza in un'altra regione.

Stagione sciistica: la proposta delle regioni alpine

Le regioni alpine cercano di salvare la stagione 2020 e avanzano la loro proposta. La discussione con il Governo è stata fissata per martedì 1° dicembre, a pochissimi giorni dalla firma del nuovo Dpcm che dovrebbe dare indicazioni su tutto il periodo dellel feste natalizie.

Economia: tra lotteria e cashback

Parte la lotteria degli scontrini, da martedì primo dicembre sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it sarà possibile cominciare a registrarsi per partecipare al gioco ottenendo il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti cashless. E intanto anche l'operazione Cashback è ai nastri di partenza, con una prima sperimentazione prevista in quest'ultimo scorcio di 2020, anche se la data ufficiale non è ancora stata fissata e dipende dalle convenzioni che il Mef deve ancora siglare con Consap e con PagoPa. L'avvio sarebbe stato fissato per gli acquisti a partire dall'8 dicembre, la festa dell'Immacolata.

