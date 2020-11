Felice conferma «ufficiosa» per il Trentino, quella arrivata durante la conferenza stampa di venerdì 27 novembre: il Trentino rimane in area gialla, per ora.

Ad affermarlo è stato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che ha anche sottolineato che lo avrebbe appreso dal Ministero della Salute, anche se mancherebbe l'ufficialità.

Inoltre, Castello Tesino, che era stato "etichettato" quale area rossa perché presentava una percentuale di contagio della popolazione superiore al 3%, a breve diverrà giallo.