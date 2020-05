Fase 2: cosa si può fare da lunedì 4 maggio

Inizia la fase 2: da lunedì 4 maggio entrano in vigore le nuove norme contenute nell'ultimo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed in Trentino, in aggiunta, nell'ordinanza del presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, firmata il 2 maggio.

Ecco cosa cambia dal 4 maggio

Le "concessioni" sono ormai note da qualche giorno: si potrà camminare, correre, andare in bicicletta, ma solo partendo dalla propria abitazione; sono previste le visite ai congiunti (anche spostandosi in auto) in tutta la regione; si potrà fare la spesa anche sul tragitto casa-lavoro; riaprono i parchi, ma non le aree gioco; riaprono le librerie. Tutte le novità le trovate nel testo dell'ordinanza: clicca qui.

In Trentino, anche ieri, i sono verificato 4 decessi, e i casi di contagio non sono scesi, anzi sono leggermente cresciuti rispetto ai giorni scorsi: 62, tra cui sei minorenni, uno ricoverato in ospedale. Per proseguire con le aperture anche il Trento aspetta di conoscere il grado di autonomia che il Governo lascerà ai singoli territori, in particolare basandosi sul livello di rischio di una ripresa del contagio: secondo quanto comunicato da Fugatti tra l'11 ed il 18 maggio saranno possibili ulteriori aperture, in particolare per il mondo della ristorazione e per quello della cura della persona. Oggi partiranno i tavoli tecnici con queste due categorie.

Fase 2: vie del centro "affollate", tanti anche in montagna

Nel weekend appena trascorso i trentini non si sono fatti sfuggire l'occasione per una passeggiata, seppur ancora nel proprio comune. A Trento c'è chi ha pensato di sfruttare fino in fondo la norma salendo a piedi sul Bondone, i più si sono accontentati di un giro in piazza Duomo: le vie del centro si sono presto riempite di persone, quasi tutte hanno indossato preventivamente la mascherina. Tante le gelaterie aperte, in teoria solo per la vendita d'asporto. In piazza Duomo è comparso il classico nastro bianco e rosso con la scritta Polizia di Stato per delimitare l'area verde sotto la torre e la fontana. Anche in questo caso il divieto è stato "scavalcato", abbastanza agilmente, da molti.