Via Belenzani "bombardata": ecco le foto (ed il motivo)

Via Belenzani "bombardata", con tanto di macerie in mezzo alla strada. E' entrato nel vivo il set del film "Chiara Lubich - Il mondo come una famiglia", girato a Trento con il supporto di Trentino Film Commission. La centralissima via Belenzani resterà chiusa al traffino fino a domenica 9 agosto, ma fino a fine mese le riprese interesseranno vari luoghi della città.

Il set nella via "larga", com'è chiamata abitualmente, ha attirato la curiosità dei trentini e, naturalmente, dei fotografi. Tra questi Vittorio Delli Ponti, freelance e gestore del sito www.fotografia-trento.it non ha perso l'occasione per realizzare qualche scatto... da film!

Il film sulla fondatrice del Movimento dei Focolai vede impegnate anche delle comparse trentine, reclutate attraverso i casting che si sono svolti a luglio a Pergine e Rovereto. Un altro film che si girerà in Trentino a settembre, stavolta dedicato alla vita di Roberto Baggio, prevede dei casting riservati a residenti in Trentino: si cercano, in particolare, calciatori.