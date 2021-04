Riapre alle visite l'Orrido di Ponte Alto

L'orrido di Ponte Alto torna ad essere visitabile. Riaprono musei e castelli in Trentino, ma anche luoghi affascinanti, e forse un po' meno famosi, come la forra del fiume Fersina alle porte di Trento. Un luogo particolarmente amato da tanti trentini, che non si faranno scappare l'occasione per tornare a visitarlo, anche perché le previsioni per il weekend sconsigliano attività all'aperto.

L'orrido di Ponte Alto riaprirà sabato 1 maggio. Si ricorda che nel weekend, come da disposizioni dell'ordinanza provinciale, per la visita a musei, catelli ed altri luoghi d'interesse è obbligatoria la prenotazione. Per visitare l'orrido occorre, dunque, prenotare attraverso il sito Ecoargentario.it o telefonicamente all'Apt al numero 0461 216000. La visita è permessa ad un numero massimo di 16 persone contemporaneamente. Il percorso dura circa 45 minuti, ed è adatto a tutti, anche ai bambini.