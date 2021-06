Caso Pedri, l'Azienda sanitaria «vicina alla famiglia per il dolore di questa scomparsa». Piena collaborazione con la Magistratura

A tre mesi dalla scomparsa di Sara Pedri emergono dettagli di una vicenda ancora troppo complicata da comprendere e, attualmente, oggetto di indagine da parte della Procura. Intanto dal programma Chi L'Ha Visto? in due distinte puntate, sono emersi particolari fino a inizio giugno taciuti. La vicenda, che ha avuto un eco nazionale, è stata commentata anche dall'Apss che, con una nota pubblicata nel tardo pomeriggio di giovedì 17 giugno dichiara: «In relazione ad alcune dichiarazioni riportate dai mezzi di informazione, collegate alla scomparsa della dottoressa Sara Pedri, la direzione dell’Azienda provinciale per i sanitari di Trento precisa i dati contenuti nella relazione allegata:

"Nell’immediatezza della scomparsa, ad inizio marzo, sono stati raccolti elementi e sono stati effettuati approfondimenti che non hanno portato ad evidenziare collegamenti con i fatti accaduti nel contesto lavorativo» si legge nella nota pubblicata dall'ufficio stampa dell'Apss. «Fin dai primi giorni la direzione aziendale ha messo a disposizione delle forze dell’ordine tutte le risorse interne; è in corso una indagine della Magistratura, che senz’altro farà piena luce sugli accadimenti, e alla quale il direttore generale ha già offerto massima collaborazione. La direzione aziendale esprime vicinanza alla famiglia per il dolore di questa scomparsa".