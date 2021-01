Campiglio, malore durante un'uscita in solitaria con gli sci d'alpinismo: rianimato ma grave

Sciatore colto da malore sul Monte Spinale. Il 66enne, residente in zona, era andato a fare un'escursione in solitaria con gli sci da alpinismo lungo la pista Spinale Express, chiusa da disposizioni anti-covid, ed è sato colto da un malore improvviso. La presenza in zona di altri sciatori si è rivelata fondamentale: sono stati loro a prestare le prime cure all'uomo ed a chiamare il 112.

Una corsa contro il tempo: in pochi minuti l'elicottero, levatosi in volo da Trento, ha portato in quota l'equipe del Soccorso Alpino con il medico rianimatore. Lo scialpinista è stato rianimato sul posto e, una volta imbarellato, è stato portato all'ospedale S. Chiara di Trento. Oltre alle conseguenze del malore l'uomo è rimasto per un certo tempo i stato di ipotermia. Le sue condizioni sono molto gravi.