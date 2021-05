Esce di strada con l'auto e precipita per cinquanta metri fino nel torrente: giovane elitrasportato in ospedale

Si è concluso poco dopo le 20 di sabato 29 maggio un intervento per soccorrere un uomo di 22 anni di Canal San Bovo che è uscito di strada con la macchina precipitando per una cinquantina di metri lungo un pendio e finendo nel torrente Vanoi, a circa 2 km dal rifugio Refavaie (Valle del Vanoi), dopo l'abitato di Caoria. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 19.25.

Da Trento si è levato in volo l'elicottero con a bordo il nucleo Saf dei Vigili del Fuoco mentre una squadra della Stazione Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo si portavano sul posto via terra per dare supporto nelle operazioni di recupero. La macchina si trovava in acqua ma, fortunatamente, in un punto in cui il livello dell'acqua non ha sommerso il veicolo per intero. L'infortunato, cosciente, è stato estratto dal veicolo dal Nucleo Saf e, con il supporto dei soccorritori della Stazione Caoria, è stato imbarellato e trasportato fino alla strada. Infine, è stato recuperato a bordo dell'elicottero per il trasferimento all'ospedale.