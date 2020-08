Coronavirus: due nuovi casi, tre ricoveri. Scatta l'obbligo della mascherina in luoghi affollati

Due nuovi casi di coronavirus in Trentino, ed i ricoveri salgono a 3. Questi i dati aggiornati a martedì 18 agosto, giorno in cui scatta l'ordinanza che, oltre a vietare il ballo in tutti i locali pubblici, impone l'obbligo della mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 in luoghi in cui potrebbero verificarsi affollamenti.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 798, tutti analizzati nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento. In ospedale figurano ora tre pazienti, di cui uno sempre in rianimazione. Le persone attualmente positive sono 65.