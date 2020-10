Coronavirus: primi test rapidi in farmacia per alunni delle scuole

Coronavirus: mentre un altro fronte della lotta al contagio si apre nel mondo delle case di riposo sul versante scuole la Provincia comunica che è stata attivata la convenzione con alcune farmacie dove sono stati eseguiti i primi 42 test antigenici, i cosiddetti test rapidi che permetterebbero di diagnosticare in breve tempo un caso positivo evitando di mettere in quarantena l'intera classe.

"L'obiettivo di Provincia e Azienda sanitaria - si legge in una nota - è di impiegare i test rapidi naso-faringei in particolare per alunni e studenti sintomatici, affinché si possano facilmente individuare eventuali positivi e dunque adottare in tempi brevi le procedure di isolamento".