Coronavirus: oggi 4 casi (tra cui un minore) ma i tamponi sono solo 112

Quattro nuovi casi di coronavirus in Trentino. I numeri tornano nella "normalità" dopo il picco dei 15 nuovi casi nei giorni scorsi, ma occorre segnalare che il numero di tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (cioè nella giornata festiva di domenica 30 agosto) è davvero molto basso: appena 112, tutti nel reparto di Microbiologia dell'ospedale S. Chiara.

Tra i nuovi casi c'è, di nuovo, un minorenne e 3 su 4 presentano sintomi evidenti. Salgono, seppur di poco, anche i ricoveri in ospedale: 6, di cui uno sempre ricoverato in terapia intensiva. Le persone attualmente positive in Trentino sono 93.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci si prepara per la riapertura degli asili e dei nidi provinciali, fissata per il 3 settembre, con nuove regole che prevedono la mascherina obbligatoria per gli operatori e classi "chiuse": i bambini non potranno entrare in contatto con quelli di altre classi.