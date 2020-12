Bollettino coronavirus, decedute altre 12 persone. Nuovo stock di vaccini in arrivo

l Sars-CoV-2 continua a contagiare e a mietere vittime in Trentino. Nel report del 29 dicembre 2020 redatto da Apss (Azienda provinciale per i servizi sanitari) sono 12 i nuovi decessi, mentre i contagi rilevati tramite tampone molecolare sono 92. Accanto a questi, anche 190 nuovi casi emersi dal test rapido, mentre le verifiche con il molecolare hanno confermato 83 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nel dettaglio, dei nuovi casi positivi, 80 sono asintomatici mentre gli asintomatici sono 170. I bambini con meno di 2 anni contagiati sono 2, mentre i ragazzi in età scolare sono 13. È sempre alta la percentuale di ultra settantenni che continuano a essere contagiati: nell'ultimo report ne risultano altri 51 e si rinnova l’appello delle autorità sanitarie affinché vengano seguite le misure di prevenzione (mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi frequentemente e in maniera accurata le mani). Le conseguenze più gravi dell’infezione coincidono come noto con l’età avanzata che si accompagna spesso a fragilità di vario tipo. Dei 12 decessi segnalati nel report divulgato (5 donne e 7 uomini), la maggior parte riguardano persone con più di 80 anni (93 anni la vittima più anziana e 72 quella più giovane).

La situazione negli ospedali vede un aumento del numero delle dimissioni rispetto a lunedì 28 dicembre, anche se rimane ancora inferiore a quello dei nuovi ricoveri. I pazienti ricoverati sono in aumento: 426, di cui 46 in rianimazione. Fortunatamente c’è anche un forte incremento del numero dei guariti che aumentano di 234 nuovi casi. I tamponi analizzati nella giornata di lunedì 29 dicembre dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento sono 1.543, mentre a San Michele se ne sono contati 323. Risultano essere stati 1.214 invece i tamponi antigenici notificati all’Azienda sanitaria.

Il 27 dicembre è stato un giorno molto importante: è partita la campagna vaccinale. La campagna vaccinale contro il coronavirus è iniziata anche in Italia, il giorno 1, quello che ha acceso la speranza di tornare a una «reale» normalità è stato il 27 dicembre. L'obiettivo del Governo è quello di raggiungere i 13 milioni di vaccinati in Italia entro fine marzo. Sulla questione, però, l'opinione pubblica è divisa, come per ogni cosa d'altronde. Dall'Iss (Istituto superiore di Sanità), arrivano alcune precisazioni. Un nuovo stock di vaccini arriverà, secondo la Provincia, mercoledì 30 dicembre.

Cambio fascia per qualche giorno

L'Italia cambia fascia e diventa zona arancione da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre compreso. In questi giorni ci si potrà spostare liberamente all'interno dei Comuni dalle 5 alle 22. Tutti i negozi sono aperti tranne bar e ristoranti che possono però fare servizio da asporto e consegna a domicilio. Per spostarsi negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco non serve l'autocertificazione mentre negli orari del coprifuoco ci si potrà muovere soltanto per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza. Permane l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale di un metro. L'autocertificazione, necessaria solo per chi si sposta dalle 22 alle 5 o per chi esce dal proprio Comune, può essere portata con sé oppure si può compilare durante l'eventuale controllo delle forze dell'ordine.

Il 2021 sarà l'anno dei bonus

Un anno, il 2021, che verrà ricordato come quello dei "bonus", dopo che il 2020 è stato quello del "Covid". Diversi gli incentivi contenuti nella manovra 2021, che Today ha rinominato la legge di bilancio dei bonus: sono decine gli incentivi contenuti nel documento finanziario che a breve vedrà l'approvazione definitiva anche del Senato. Se i bonus più amati vedranno una proroga, molti altri sono nuovi. Vediamo una breve guida sugli incentivi in arrivo.