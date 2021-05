Più sforzi per la libertà di movimento ed il tunnel del Brennero, le richieste dell'Euregio alla Ue

Oggi, la Giunta del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, presieduta dal Presidente dell'Euregio, il Capitano del Tirolo Günther Platter, si è riunita alla Hofburg di Innsbruck assieme al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e al vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina.

"Mi fa enorme piacere che l’attuale trend positivo della pandemia da Covid-19 abbia reso possibile un incontro fisico a Innsbruck. Gli ultimi mesi sono stati tutt'altro che facili per i nostri tre territori. Nonostante l'Euregio abbia collaborato in modo esemplare nel prendersi carico dei pazienti in terapia intensiva e nel procurare i dispositivi di protezione, la chiusura del confine del Brennero in primavera e in inverno ha determinato anche un notevole stress - soprattutto per molte famiglie, convivenze e amicizie. E’ quindi un grande sollievo vedere ora come il numero di nuove infezioni stia diminuendo notevolmente e, contemporaneamente, il numero di persone vaccinate stia aumentando di giorno in giorno. Ora è importante assicurare a livello europeo che l'attraversamento delle frontiere per i 3 gruppi cardine - vaccinati, testati o guariti - funzioni il più facilmente possibile e che i cittadini con il passaporto verde possano godere della loro Europa senza frontiere", ha detto il Presidente Platter. "Nonostante la pandemia da Covid-19 e le avversità ad essa associate, non ci siamo persi d’animo e abbiamo continuato a lavorare per intensificare la nostra cooperazione nell'Euregio a beneficio dei nostri cittadini e siamo stati in grado di portare avanti una serie di progetti ed iniziative. Penso, per esempio, alla prima Giornata dei Comuni dell'Euregio o a una cooperazione ancora più stretta nel settore della protezione civile", ha detto Platter.

Anche il Presidente dell'Alto Adige, Kompatscher, sottolinea che "il filo della cooperazione non si è mai spezzato, nonostante o proprio a causa della pandemia, ma si è addirittura rafforzato". I progetti adottati oggi sono un esempio vivente: "Se, per esempio, armonizziamo le leggi provinciali nel settore della protezione civile, faremo fare alla pratica dell'assistenza transfrontaliera un salto di qualità. L'Euregio è anche sempre più vicina alla popolazione dei tre territori dell'Euregio, come ad esempio con il sostegno finanziario ai giovani nell'ambito del programma Euregio Au-pair oppure rafforzando i Comuni.

Appello alla Ue su libertà di movimento e Tunnel del Brennero

I rappresentanti dell'Euregio hanno poi chiesto alla Ue e agli Stati nazionali, Italia e Austria, regole più semplici e unitarie per permettere ai cittadini dei propri territori una libertà di movimento più agile. E per consentire all'economia delle tre aree dell'Euregio, in particolare al turismo, di poter ripartire in maniera più rapida.

Ne hanno discusso, durante la seduta della giunta del Gect il presidente Platter il presidente della Kompatscher e il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina.

Dopo un monitoraggio sull'andamento della pandemia, i cui dati sono in miglioramento in tutto l'Euregio, i rappresentanti istituzionali dei tre territori hanno lanciato un appello alla Ue, a Italia e Austria affinché rendano più semplici e univoche le regole per gli spostamenti dei cittadini dell'Euregio.

"Il passo del Brennero interessato da chiusure durante la pandemia è un peso per le popolazioni - ha detto Platter - servirebbe stabilire regole analoghe tra Italia e Austria per facilitare la vita ai cittadini".

"A livello Ue manca unità di coordinamento sulla libertà di movimento. Per il Green Pass Ue siamo lontani dall'averlo realizzato. Già per muoversi da Trento e Innsbruck ci sono tante scartoffie da compilare, e ho riferito sulla questione al ministro Speranza e al ministro Di Maio" ha detto Kompatscher.

"Ci deve essere sinergia maggiore a livello europeo e il presidente Draghi può far valere questo aspetto. Dobbiamo permettere nei prossimi mesi, a seguito del miglioramento netto dei dati epidemiologici, di garantire maggior libertà di movimento ai cittadini senza ulteriori complicazioni. In particolare, pensando al turismo che tanto ha sofferto tanto in Trentino, Tirolo e Sud Tirolo, occorre spingere sulla libertà di movimento per aiutare l'economia nel suo complesso" ha spiegato Tonina.

Chiesto poi con forza alla Ue da tutti i tre territori dell’Euregio di non rallentare sul progetto del Tunnel del Brennero. "Si tratta di uno strumento decisivo per lo sviluppo futuro dei nostri territori, su questo il messaggio che esce dall'Euregio indirizzato alla Ue è che le istituzioni dei tre territori sostengono il progetto infrastrutturale e chiedono di agire affinché i tempi di costruzione prevista siano rispettati" ha concluso Tonina.

Protezione civile armonizzata a livello Euregio

Oggi a Innsbruck sono stati adottati diversi progetti importanti. Nella protezione civile, per esempio, le tre leggi provinciali del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino saranno armonizzate in modo che in futuro interventi di confine siano chiaramente regolati. In questo modo la pratica dell'assistenza transfrontaliera potrà fare un salto di qualità e comprenderà la questione dell’assicurazione per i soccorritori.

Programma Au-pair per giovani adulti

L'Euregio presenta il programma Euregio Au-Pair, in tempo per il periodo delle vacanze scolastiche. I giovani adulti che vogliono migliorare le loro competenze linguistiche e conoscere una nuova parte del territorio Euregio riceveranno un'indennità di soggiorno di 250 euro al mese per sei mesi. Un totale di dieci borse di studio di questo tipo saranno disponibili per ogni territorio.

Prima giornata dei Comuni dell’Euregio

La prima Giornata dei Comuni dell'Euregio avrà luogo in autunno. Alla presenza dei sindaci di tutte e tre le parti dell'Euregio, le Associazioni dei Comuni di Tirolo, Alto Adige e Trentino firmeranno il loro accordo di cooperazione. L'accento sarà posto sullo scambio continuo, lo sviluppo e il rafforzamento dei partenariati comunali e l'identificazione dei Comuni come partner dell'Euregio. Alla prima giornata dei Comuni dell'Euregio a Hall in Tirolo il 30 settembre 2021, sarà presentato anche il Consiglio dei Comuni dell'Euregio, che in futuro consiglierà i Presidenti dell'Euregio su questioni di cooperazione tra i Comuni e l'Euregio ma anche su progetti comuni.