Addio a Gianni Faustini, grande giornalista e storico trentino

Grande giornalista, ma anche storico, studioso e divulgatore della memoria trentina. Così il presidente della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi ricorda Gianni Faustini, personaggio di spicco della cultura trentina, scomparso l'1 novembre 2020 all'età di 85 anni.

Ferrandi (Museo Storico): "Lascia un vuoto enorme"

"Come Fondazione Museo storico del Trentino lo ricordiamo tra i nostri padri fondatori. Da vicepresidente dell’Associazione Museo storico in Trento esercitò un ruolo decisivo per la nascita della nostra istituzione. In anni più recenti non ha mancato di sostenerci, partecipando attivamente all’attività editoriale con numerosi interventi e pubblicazioni, ricoprendo il ruolo di direttore responsabile di “Archivio trentino” e di componente del Comitato d’indirizzo", si legge nella nota.

Ferrandi lo ricorda con profondo riconoscimento. «Ci ha lasciati, creando un vuoto enorme anche per il mondo della cultura e degli studi storici. Lo ricordiamo per la sua vivacità intellettuale, per la capacità di coniugare le doti dello studioso con quelle del giornalista in un intreccio fecondo tra storia, memoria e presente. Personalmente mi ha insegnato molto. Oltre all’amicizia e alla collaborazione intellettuale che ci ha legati, vorrei ricordare le sue continue sollecitazioni a praticare la storia regionale e a non chiudersi nel recinto asfittico della “piccola patria"».

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli: "Se ne va un uomo di cultura ed un testimone importante"

"Faustini è stato uno dei personaggi del secolo scorso che hanno portato il Trentino al di fuori dei suoi confini e che hanno portato in Trentino un'esperienza di livello nazionale. Oggi non possiamo che rendere omaggio alla sua storia e alla sua memoria" scrive su Facebook Franco Ianeselli, sindaco di Trento

Faustini fu giornalista Rai, poi primo presidente del neocostituito Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige. Diresse, in due momenti diversi, i quotidiani regionali L'Adige e Alto Adige, oggi diretti dal figlio Alberto.