Da una canzone ad una foresta: ecco la band che ha piantato 2000 alberi a Paneveggio

La raccolta fondi, partita dopo la tempesta Vaia, è stata un successo, poi la pandemia ha costretto a rimandare l'azione concreta fino ad oggi. Ecco gli Eugenio in via di gioia e la loro Lettera al prossimo

Una foresta di duemila alberi che può rinascere, grazie alla musica. A mostrare che è possibile sono stati gli Eugenio in via di gioia, band astigiana tra folk e indie-pop con una forte impronta cantautorale, che più di due anni fa aveva lanciato il crowdfuding per piantare nuovi alberi in un'area forestale a Paneveggio, in Trentino, distrutta dalla tempesta Vaia. Nel frattempo un'altro imprevedibile e drammatico evento, la pandemia di coronavirus, ha rallentato e poi definitivamente bloccato l'evento inaugurale con il quale la band avrebbe piantato i primi alberi frutto della raccolta fondi tra i fan.

Ebbene, l'evento ha potuto finalmente svolgersi nei giorni scorsi, con tanto di concerto in mezzo ai prati alpini, visibile in video sulla pagina Facebook del gruppo. L'idea è nata dalla canzone "Lettera al prossimo", e questo è divenuto anche il nome di una piattaforma web, utilizzata per il crowdfunding. In 10 giorni sono stati raccolti i soldi necessari per ripiantare una foresta di abeti rossi. "La nostra prima personale lettera al prossimo è stata consegnata, ma bisogna continuare a scriverne altre se vogliamo lasciare alle future generazioni un pianeta ospitale in cui vivere" concludono gli Eugenio in via di gioia.