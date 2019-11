Mercatini di Natale in Trentino: ecco i migliori

Colorati, ricchi di profumi e soprattutto pervasi dalla magia delle feste. Sono i mercatini di Natale trentini, di ritorno puntali con tante bancarelle, artigianato e prodotti tipici. Ecco i migliori in programma, da non perdere sia se si vogliano trovare tante diverse idee regalo sia per passare una giornata immersi nell'atmosfera natalizia.

Mercatini di Natale a Trento

Tornano le 90 amatissime casette con tanti prodotti artigianali tipici e piatti della tradizione. Oltre alla storica sede di Piazza Fiera, il mercatino è presente anche in Piazza Cesare Battisti.

Mercatino di Natale di Levico Terme

ll mercatino di Natale di Levico Terme, in Trentino-Alto Adige, ha il sapore di una favola antica che prende vita nel Parco secolare degli Asburgo, un luogo incantato dove si può ancora godere dell’autentico spirito del Natale.

Mercatini di Natale ad Arco

Anche ad Arco tornano i tradizionali mercatini di Natale, con un' atmosfera unica, resa possibile anche grazie all'impegno e ai costumi a tema del Comitato Usi e Costumi Arcensi.

Magnifico mercatino

Anche in Val di Fiemme, tra le piste da sci, non mancano i mercatini di Natale: dal 1 dicembre al 6 gennaio a Cavalese sono attesi musica, zelten, spumante e vin brulè.

Mercatini di Natale di Siror

Il Mercatino di Natale di Siror, il più antico mercatino di Natale del Trentino, come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un romantico Christkindlmarkt, tra casette in legno, antichi fienili e stalle.

Bancarelle a Moena

Seguendo la tradizione del Nord Europa, la "Fata delle Dolomiti" si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio con tanto di mercatini allestiti in Piaz de Ramon, Piaz de Sotegrava e piazzetta Perla Alpina.

El nos Nadal, il Natale dei ricordi a Castellano

A Castellano arriva il Natale di una volta, tradizionale, con storie e sapori dal passato e i mercatini della terra e dell'artigianato.

Il Natale a Riva

Per festeggiare il Natale a Riva torna l'appuntamento con "Di gusto in gusto, profumi e sapori tipicamente trentini", un percorso dove si potranno scoprire, degustare e acquistare le migliori eccellenze del territorio.

Mercatini a Rovereto

Torna a Rovereto Natale di Luce, con una magica atmosfera per le vie del centro storico, tra musiche, colori, luci, mostre e presepi.

Natale speciale ad Ala

La 'città di velluto' festeggia con il suo mercatino di Natale alternativo, tra suggestione, storia, bellezza e tradizione, per rivivere un’atmosfera d’altri tempi.

Mercatini di Natale a Rango e Canale di Tenno

Si riaccende la magia dei Mercatini di Natale nei borghi di Rango e Canale di Tenno. Nei Borghi più Belli d'Italia del Trentino un ricco programma di appuntamenti, eventi e sapori tra le vie, i vòlti, e le piazzette antiche.

Mercatini di Pergine

A Pergine bancarelle, luci, profumi e soprattutto tante attività per tutte le età trasformeranno la cittadina in "Perzenland - la Valle Incantata": questo il titolo sotto il quale sono riuniti tutti gli eventi che animeranno e le festività natalizie