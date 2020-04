Mascherine, scatta l'obbligo ma in qualche supermercato non ci sono: si rimedia con la sciarpa

Centralini dei Vigili del Fuoco presi d'assalto. La richiesta è sempre la stessa: "Quando consegnate le mascherine? Cosa bisogna fare per averle?". Non si contano in questi giorni i post su Facebook come questo:

Stiamo ricevendo decine di telefonate per informazioni sulla consegna delle mascherine casa per casa.

Al momento NON siamo in possesso del materiale indicato vi sarà data comunicazione prima della distribuzione.

Preghiamo di utilizzare il numero del comandante e della caserma solo ed esculsivamente per questioni importanti!!!

A breve seguiranno ulteriori comunicazioni

Grazie

Questo è un post pubblicato nella mattinata di mercoledì 8 aprile dai Vigili del Fuoco di San Michele all'Adige. L'annuncio "due mascherine per ogni trentino" era stato dato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti una settimana fa. Ma i tempi non sono così rapidi, come si vede dalle comnicazioni dei corpi di Vigili del Fuoco volontari un po' in tutto il Trentino.

In molti paesi la distribuzione è già cominciata, nei paesi più piccoli è stata anche completata. Ma in altri no: l'esempio è quello di Arco e Riva, nel primo paese le mascherine sono state distribuite, nel secondo no. I residenti sono giustamente perplessi e chiamano direttamente in caserma.

L'obbligo c'è, le mascherine non ancora

L'apprensione è maggiore da quando è scattato l'obbligo della macherina per andare al supermercato: da martedì 7 aprile è infatti necessario indossarla in tutti i supermercati, farmacie e nelle altre, poche, attività commerciali ancora aperte, tabaccai compresi. Anche a Trento in alcuni supermercati le mascherine sono arrivate ancora il giorno prima dell'obbligo, in altri no.

A Trento la Polizia Locale ha svolto controlli in 23 esercizi pubblici. "In particolare i controlli sono stati mirati al rispetto dell’utilizzo della mascherina e dei guanti monouso all’interno degli esercizi commerciali, come previsto da ordinanza provinciale. Alcuni esercizi erano ancora in attesa della consegna dei dispositivi da parte della Protezione Civile ma i clienti che ne erano sprovvisti venivano fatti entrare con l’utilizzo di altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca", precisa una nota del Comune.