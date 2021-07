Tornerà il sole sul Trentino?

Dopo una prima ondata di caldo, gran parte del nord Italia, ha vissuto un primo intenso "break d'estate". In Trentino Alto Adige, il maltempo ha portato anche diversi danni intorno alla metà di luglio. Meteotrentino, come di consuetudine, ha pubblicato le previsioni per il fine settimana. "Sull'area alpina permane una circolazione depressionaria che determina sulla nostra regione condizioni di variabilità a tratti perturbata - si legge sul sito -. Per il fine settimana il minimo depressionario sarà ancora attivo ma tenderà gradualmente a spostarsi verso sudest lasciando spazio all'alta pressione con correnti da nord più secche".

Per sabato 17 luglio gli esperti hanno previsto un cielo irregolarmente nuvoloso perlopiù per il transito di nuvolosità alta. Basse le probabilità di rovesci isolati in montagna, maggiore sui rilievi più orientali. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli variabili tendenti al rinforzo da nord.

Domenica 18 luglio sarà più soleggiato nella prima parte della giornata, più nuvoloso dal pomeriggio con possibilità di deboli rovesci sparsi o isolati temporali, specie in montagna. Temperature minime e massime in aumento. Venti dai quadranti settentrionali perlopiù moderati, localmente forti.