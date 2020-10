Caterina Cropelli per Upload

Prosegue il viaggio musicale sui principali palchi del Trentino di Upload On Tour, che sabato 24 ottobre arriva al Teatro di Pergine: protagonista di una serata che si preannuncia speciale sarà Caterina Cropelli che, dopo le esibizioni di Maitea, Marion Moroder e BAIBA, presenterà ufficialmente il suo primo album, dal titolo “Caterina”.

Caterina Cropelli nasce a Cles nella primavera del 1996. A tredici anni impara da sola a suonare la chitarra, strumento che non lascerà mai più. Durante gli anni del liceo, studia pianoforte e inizia a farsi vedere, e sentire, nei locali delle valli trentine. Nel 2016, la grande avventura di X-Factor, nella squadra “Under Donne” capitanata da Fedez, dopo la quale inizia a scrivere e a comporre il suo repertorio e viene chiamata ad aprire i concerti di grandi nomi della musica italiana come Cristina Donà, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Enrico Ruggeri e Max Gazzé. A giugno 2018 esce il primo inedito dal titolo “Non ti ho detto mai”, e 12 mesi dopo arriva “O2”, con la produzione artistica di Clemente Ferrari (già arrangiatore per Max Gazzè e Fiorella Mannoia). Dopo i concerti in occasione di diversi festival italiani in compagnia di Simone Cristicchi, Fabio Concato e Max Gazzè, Caterina apre al Mart di Rovereto il Concertone dell’Immacolata 2019 con Carmen Consoli, presentando per l’occasione il suo terzo singolo “Quando”. Nel marzo 2020 il singolo “Duemilacredici” anticipa il suo primo disco di inediti, dal titolo “Caterina” pubblicato su etichetta Fiabamusic e distribuito da Artist First, con la conferma della solida firma di Clemente Ferrari agli arrangiamenti. Un disco che nei mesi successivi porta l’artista trentina a girare in lungo e in largo tutta Italia per un felicissimo tour estivo e a guadagnare riconoscimenti su YouTube e Spotify.