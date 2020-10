Casolara, la fiera del formaggio

a Mostra dell'Agricoltura ospita al proprio interno La Casolara, manifestazione dedicata alle migliori produzioni di formaggio e ai prodotti lattiero caseari trentini e dell'arco alpino. Nata come festa dei formaggi nella prima domenica di Quaresima con il nome Dominica Casolariae per consentire l'approvvigionamento delle famiglie, oggi è diventata uno degli appuntamenti gastronomici di punta del calendario cittadino. In mostra i migliori formaggi locali, da scoprire ed assaggiare e i formaggi con il marchio collettivo "Trentino di Malga".

La Casolara è una tradizionale fiera dedicata alle migliori produzioni di formaggio e prodotti lattiero caseari provenienti da tutta Italia, in particolare della provincia di Trento. L'evento avrà luogo il 17 e 18 ottobre presso gli spazi espositivi di Trento Expo, in via Briamasco 2 a Trento, in concomitanza con la 74ª Mostra dell'Agricoltura di Trento.

La tradizione della Casolara risale addirittura al XII secolo, con la "Dominica Casolarie", la prima domenica di Quaresima, durante la quale si svolgeva l'omonima fiera . Il nome deriva dal latino "casarie": luogo dove si fa il formaggio e "caseolaria": l'ambiente adibito al deposito e alla stagionatura del formaggio.

Nel periodo della Quaresima era obbligatorio per il cristiano astenersi dal mangiare e macellare la carne. Quindi la fiera " La Casolara" rappresentava l'unica possibilità per fare acquisti.

La fiera ebbe il suo massimo splendore nell'Ottocento, quando al commercio dei prodotti caseari venne affiancato quello degli animali. La manifestazione, divenuta la più importante manifestazione di primavera, venne messa al bando come le altre fiere nel 1934. La tradizione interrotta, è stata poi ripresa.