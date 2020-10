Sabato 24 ottobre la Banda Osiris a Castel Thun, Campo dei Tornei - ore 15.30

Con Le dolenti note. Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti la Banda Osiris sarà in concerto sabato a Castel Thun nell'ambito del Festival dei Castelli trentini, la manifestazione organizzata da Litterini Servizi Multimediali, in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

È molto più di un concerto quello che la Banda Osiris offre al suo pubblico: uno spettacolo a tutto tondo, con la musica che si mescola all'ironia, per raccontare storie e far sorridere. Appoggiandosi sempre alla loro grande maestria esecutiva. Castel Thun si apre al Festival dei Castelli trentini con “Le Dolenti Note”, uno spettacolo tratto dall’omonimo libro della Banda Osiris, che trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Nella spianata verde del Campo dei Tornei del monumentale fabbricato civile-militare del comune di Ton, fra i più ben conservati dei Trentino, l'esubertante quartetto formato da Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere) e Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba) di divertirà con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, ad elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili. Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato e, raramente, amato.

L'ingresso è a pagamento.

I biglietti sono in prevendita attraverso il circuito “Primi alla prima”

Maggiori informazioni sul sito www.festivaldeicastellitrentini.it, chiamando dalle 9 alle 16

ogni giorno il numero +39 380 5899745 o scrivendo all'indirizzo e-mail

info@festivaldeicastellitrentini.it .

Si ricorda che per rispetto di norme e protocolli per il contenimento del contagio da Covid

sono state definite alcune indicazioni utili.

All'interno del museo sarà necessario

- indossare la mascherina durante gli spostamenti, mantenere una distanza interpersonale

di almeno un metro evitando gli assembramenti

- seguire i percorsi indicati, rispettare le indicazioni fornite dalla segnaletica e dal

personale del museo e igienizzarsi le mani.