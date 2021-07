Vasco a Trento: il concerto si farà

Vasco in Trentino: questa volta è ufficiale. Dopo i tentennamenti della scorsa volta, quando il megaconcerto era stato annunciato frettolosamente in piena campagna elettorale da Fugatti e Merler, poi smentiti dal diretto interessato, ora c'è la data ed anche il luogo. A ripubblicare il post della pagina ufficiale vascorossi.net è l'assessore provinciale alla Cultura Mirko Bisesti che dà appuntamento per il 20 maggio 2022.

Sarà un concerto decisamente unico per il Trentino, a partire dalla location: la grande area a Trento Sud che, già ribattezzata Trentino Music Arena. La zona, come ricorderanno i lettori, avrebbe dovuto ospitare una nuova base militare ma il progetto è stato accantonato. L'area, dopo essere stata spianata dalle ruspe, è di fatto abbandonata da un decennio. Si stima che potrà ospitare, per il concerto, fino a 100.000 persone. Non mancheremo di aggiornarvi sui dettagli.

Non solo Vasco: "Nell'area di Mattarello grandi eventi internazionali"

Nel frattempo arriva anche l'ufficialità della Provincia che, oltre a confermare il concerto di Vasco Rossi spiega che la Giunta ha approvato "una delibera che intende mettere in campo gli strumenti per realizzare un evento atteso e di grande richiamo che nelle intenzioni vuole essere un primo passo per fare di Trento e del Trentino un territorio capace di ospitare grandi eventi musicali (ma anche sportivi) di livello internazionale".