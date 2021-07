Maltempo, vigili del fuoco al lavoro per ore in Trentino Alto Adige

È stata una serata di grande lavoro per i vigili del fuoco trentini e alto atesini

Il maltempo che ha sconvolto ancora una volta parte del nord Italia giovedì 22 luglio, ha colpito in maniera violenta anche il Trentino Alto Adige. Tra allagamenti e danni da maltempo, sono stati tantissimi i vigili del fuoco che hanno prestato le loro energie per cercar di arginare i disagi e tenere le persone in sicurezza.

È stata una serata di grande lavoro per i vigili del fuoco trentini, come testimoniano anche le molte foto circolate sui social. Il Corpo dei vigili del fuoco colontari di Villazzano dalle 20 alle 24 hanno lavorato ininterrottamente liberando garage, cantine e strade da acqua, detriti e colate di fango.

I vigili del fuoco di Canazei, oltre che gli interventi per i disagi portati dal maltempo, hanno salvato la vita a una persona colpita da un malore. I volontari hanno utilizzato il Dae e prestato le prime cure alla persona che è stata poi presa in carico dall'equipe medica dell'elisoccorso.

Come riporta la pagina Meteo Alto Adige, grandi danni da grandine si sono verificati anche a Salorno, Mezzocorna, Roverè della Luna e Cadino. Le chiamate con richieste di intervento sono state parecchie.