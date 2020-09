Incidente a Mezzolombardo, trattore si schianta con un'auto e si ribalta: feriti tre giovani

Poco prima della mezzanotte tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, una Golf e un trattore sono rimasti coinvolti in un grave incidente a Mezzolombardo. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento. A rimanere feriti nello schianto tre giovani del posto di 32, 30 e 25 anni.

Sono accorsi sul posto i vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo e i carabinieri, insieme alla croce bianca Rotaliana con il supporto di Trentino emergenza e un'auto medica.

Ad avere la peggio nell'incidente il conducente del trattore che a causa del violento impatto si è ribaltato. L'uomo ha riportato una prognosi di 7 giorni, mentre le altre due persone, che viaggiavano a bordo della Golf, sono rimaste sotto osservazione anche il giorno dopo l'incidente ma non sarebbero in pericolo di vita.