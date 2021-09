Bollettino coronavirus del 4 settembre: 39 nuovi contagi e ben 62 guariti

Sono 18 le persone ospedalizzate, nessuna in terapia intensiva. Nell'ultimo aggiornamento non ci sono vittime

Nessuna nuova vittima, 39 nuovi contagi, ricoveri in calo e terapie intensive sempre vuote. Sono gli aspetti principali del bollettino Covid in Trentino diramato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel pomeriggio di sabato 4 settembre.

Dei 39 i nuovi positivi, 14 sono stati rilevati al molecolare e 25 all’antigenico a fronte di 596 tamponi molecolari e 3.945 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Riguardo alla situazione ospedaliera, i pazienti ricoverati sono 18, uno in meno rispetto a venerdì, per effetto di 3 dimissioni e di 2 nuovi ricoveri registrati. Le rianimazioni restano vuote.

C’è inoltre un balzo in avanti per i guariti, con 62 nuovi casi che portano a 45.777 il totale da inizio pandemia. Dei nuovi positivi, 2 hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni. Oggi dunque si registrano 11 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare. Ci sono poi 3 casi nella fascia 60-69 anni, 2 in quella 70-79 anni e 2 per chi ha 80 e più anni.

In tema di vaccinazioni, a sabato mattina risultavano somministrati 697.119 dosi (di cui 318.832 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 67.619 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 91.078 dosi e tra i 60-69 anni 108.237 dosi.

Le nuove regole del Green pass

Sono entrati in vigore dal 1° di settembre i dettami previsti dal decreto legge 111 dello scorso 6 agosto 2021, che prevedono un allargamento dell'utilizzo della certificazione verde. Oltre che essere necessario per entrare nei locali al chiuso, partecipare agli eventi e viaggiare nell'Unione Europea, ora servirà per tutti i viaggi che comportano spostamenti di lungo raggio.

Tornano gli open day per il vaccino

Si rinnova l'appuntamento con l'open day vaccinale in Trentino. Dopo gli appuntamenti degli ultimi due weekend di agosto, sono in programma altre due occasioni per chi ancora non ha iniziato il ciclo di immunizzazione: sabato 4 e sabato 11 settembre, sempre dalle 9 alle 13, al drive through vaccinale San Vincenzo di Trento sud.