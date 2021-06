Bollettino coronavirus: i dati in Trentino del 20 giugno

I dati vengono elaborati quotidianamente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari

Zero decessi per il terzo giorno consecutivo. 400mila vaccinazioni. Solo 4 contagi e nessuno fra giovanissimi o anziani. Questi i dati del bollettino sull'andamento del contagio da coronavirus di domenica 20 giugno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

Terzo giorno consecutivo senza decessi covid in Trentino, mentre i nuovi contagi sono appena 4, a fronte di quasi 2.000 tamponi. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo bollettino ricorda anche che le vaccinazioni sono ormai arrivate a quota 400.000 e che - con i 41 di domenica - i guariti sono ormai 44.218.

Sabato sono stati analizzati 455 tamponi molecolari che hanno identificato 2 casi positivi e confermato 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.463 ed anche in questo caso i nuovi contagi intercettati sono 2. Da notare che fra i positivi di domenica non c’è nessun bambino o ragazzo e nemmeno nessuno con più di 60 anni

Stabile la situazione negli ospedali Dove i pazienti covid ricoverati sono 11 (2 dei quali in rianimazione)

Qualche dettaglio infine sulle vaccinazioni: questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 399.867, di cui 152.320 seconde dosi. Nelle categorie over 80, 70-79 e 60-69 le dosi sono rispettivamente 65.513, 81.950 e 88.785.