Bollettino coronavirus, a Trento ci sono 448 casi positivi al 13 settembre 2020

Sono in totale 448 i casi di coronavirus accertati in Provincia di Trento al 13 settembre 2020, 9 dei quali sono nuovi casi positivi al Covid19. Il dato è contenuto nel rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari che specifica come siano 3 i soggetti sintomatici, mentre gli altri 6 sono stati individuati grazie all'attività di screening. L'azienda fa sapere inoltre che tra i nuovi contagiati 1 solo è ascrivibile ai recenti focolai. Oggi non si registra nessun decesso e nessun caso positivo fra minorenni. In ospedale risultano ricoverati per Coronavirus 9 pazienti, nessuno dei quali in rianimazione.

Screening e prevenzione

Un ultimo dato riguarda infine il numero dei tamponi: sabato 12 settmebre ne sono stati analizzati 1166 di cui 664 dall'Apss, 502 dalla FEM.

Con l'inizio delle attività didattiche per la maggior parte degli studenti, l'Azienda sanitaria fa appello al senso di responsabilità di tutta la popolazione e in particolare delle famiglie, che sono invitate a porre la massima attenzione per garantire un avvio sereno dell'anno scolastico in questa fase delicata di emergenza sanitaria.