Coronavirus: altri 7 morti, quasi mille vittime dall'inizio della pandemia

Sette decessi per coronavirus e 197 nuovi casi in Trentino. Questi i dati contenuti nel bollettino aggiornato a mercoledì 30 dicembre, quando si sta per chiudere un annos egnato dalla pandemia. Dall'inizio dell'emergenza in Trentino si sono registrati quasi mille decessi che vedono il virus come causa o concausa, 998 per la precisione.

Il numero delle persone attualmente positive in Trentino scende lentamente: mercoledì 30 se ne registrano 1.775, ovvero 50 in meno del giorno precedente. Stabili, purtroppo, i ricoveri: 324 persone nei reparti di malattie infettive, 56 nella cosiddetta alta intensità e 45 in terapia intensiva. Un numero, quest'ultimo, che non accenna a calare e che fa temere per una classificazione arancione del Trentino al termine dal 7 gennaio in poi.