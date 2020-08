Trentina resta bloccata in auto sul monte (con il telefono senza ricezione): il salvataggio

Stava viaggiando in auto su una strada bianca, quando a causa di una zona franata è rimasta bloccata, oltretutto in un punto in cui il telefono non prendeva. Disavventura nella mattinata di mercoledì 26 agosto, verso le 11:30, sul Monte Grappa (Bl), per una 32enne di Trento, che per fortuna è stata tratta in salvo da soccorso alpino veneto e vigili del fuoco.

A sentire la giovane donna gridare per chiedere aiuto da un punto a valle è stata una persona che si trovava nel vicino Bivacco dello Scopel e che ha allertato il 118. Le squadre sono giunte sul posto e insieme a carabinieri e vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche, finché non l'hanno rintracciata.

Seguendo una strada bianca in auto la 32enne era rimasta bloccata a causa di una zona franata. Senza riuscire a tornare indietro, non essendoci copertura telefonica, si era spostata su una sella nelle vicinanze iniziando a chiamare a gran voce. Dopo averla raggiunta, i soccorritori sono rientrati con lei.