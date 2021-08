Maltempo, la situazione delle strade in Trentino

Da poco riaperta in entrambe le direzioni la strada della Maza

Le forti piogge che da fine luglio insistono sul Trentino hanno causato alcune criticità, in fase di risoluzione.

In particolare la SS 240 (strada della Maza), chiusa nel pomeriggio di domenica per consentire lo smaltimento dell'acqua, è stata riaperta in entrambe le direzioni.

In seguito a un piccolo smottamento rimarrà chiusa fino a lunedì mattina la SP 48 del Monte Velo al km 11.

Uno smottamento, in fase di verifica, si segnala anche sulla SP 71 di Segonzano, al km 20+600.