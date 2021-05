Il Trentino si tinge di rosa, oggi e domani si corre il Giro d'Italia

La corsa rosa oggi prende il via da Canazei ed arriverà a Sega di Ala passando per Trento, mentre nella giornata di domani l'epicentro della tappa sarà Rovereto

Il Giro d'Italia, la corsa ciclistica per eccellenza, fra oggi e domani sarà protagonista sulle strade del Trentino. Oggi la partenza da Canazei a mezzogiorno per arrivare a Sega di Ala, passando attraverso le valli di Fiemme e Fassa, la val di Cembra, la città di Trento e quindi raggiungere la Vallagarina via Destra Adige. Vallagarina dove domani si partirà da Rovereto per poi uscire dalla regione ed arrivare a Stradella, in Lombardia.

Attenzione alle strade chiuse ed ai divieti, con la corsa rosa che monopolizzerà le strade del capoluogo poco dopo l'ora di pranzo mentre in mattinata ci saranno probabili disagi alla viabilità dalle valli di Fiemme e Fassa verso la città, passando per Pinè e Civezzano, scendendo verso Trento dalla strada dei Forti. Nella Città del Concilio la carovana rosa dovrebbe arrivare verso le 14 di oggi, percorrendo via Venezia, via Fratelli Fontana, via Sanseverino e da lì prendere la Destra Adige per spostarsi in Vallagarina. Intorno alle 15 l'arrivo a Mori, quindi dritti verso Sega di Ala con l'arrivo di tappa odierno previsto fra le 16.50 e le 17.30.

Domani, invece, la tappa Rovereto-Stradella prenderà il via alle 11.30 da corso Bettini, davanti alla cupola del Mart, con i ciclisti in passerella lungo le strade del centro. Quindi dalla Città della Quercia verso le 12.15 la carovana rosa passerà da Borghetto e lascerà il Trentino.