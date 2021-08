Il "concertone" di Vasco a Trento in una parodia firmata Cagol-Plotegher

Fugatti di nuovo protagonista di un video-fumetto realizzato dal noto attore cabarettista Mario Cagol e dal disegnatore Marcello Plotegher, questa volta il tema è quello del concerto di Vasco del 2022. Il video, come sempre, è stato pubblicato sul canale youtube EsseEmme.

Non sono mancate le polemiche sull'argomento e Cagol, puntale come sempre, ha fatto "tesoro" di tutto e ne ha realizzato un video con la sua solita ironia, facendo associare a Fugatti le canzoni del noto cantante con luoghi e prodotti del Trentino. In coda compare anche il fumetto del sindaco di Trento, Franco Ianeselli.