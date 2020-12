L'ultimo saluto a Lidia Menapace: funerali trasmessi anche online

L'ultimo saluto a Lidia Menapace sarà anche su Youtube. Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha comunicato che, per consentire la più ampia partecipazione possibile ai funerali in programma domani giovedì 10 dicembre alle ore 15.00, la cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Città di Bolzano. Le restrizioni dovute alla pandemia impongono infatti severe limitazioni anche rispetto al numero di persone ammesse a partecipare in presenza alle esequie funebri.

Lidia Menapace è deceduta lunedì 7 dicembre al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Maurizio, dove era stata ricoverata dopo aver mostrato i sintomi dell'infeznione da covid. La notizia della sua morte ha scosso le tantissime persone che da tutta Italia le avevano rivolto messaggi di incoraggiamento durante il breve ricovero. E' ricordata per le sue battaglie per i diritti civili, per l'emancipazione delle donne. E' stata staffetta partigiana in Lombardia, poi prima donna a sedere in Consiglio provinciale ed in Giunta, con la Democrazia Cristiana; senarice nei primi anni del tegrzo millennio con Rifondazione Comunista e ancora animatrice del dibattito politico in anni recenti, fino all'ultimo momento.