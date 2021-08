Pronto il progetto per la realizzazione della Ciclovia del Garda

Il piano per l'intero tracciato sarà consegnato al Ministero delle infrastrutture. Un investimento che sfiora i 350 milioni di euro per una pista da 166 chilometri

Ciclovia del Garda, ci siamo. Il progetto definitivo, con tanto di analisi di fattibilità tecnica ed economica dell'intero tracciato, è stato completato e sarà consegnato a breve al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Nel pomeriggio di giovedì è stato anche effettuato un altro sopralluogo lungo la sponda ovest e la sponda est alla presenza dell'assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni, e degli omologhi di Lombardia e Veneto, Claudia Maria Terzi ed Elisa De Berti.

La Ciclovia del Garda - scrive la Provincia in una nota - è una sfida importantissima non solo per Trentino, Veneto e Lombardia, ma per l'intero territorio italiano: si tratta di realizzare un percorso ciclopedonale lungo quasi 170 km attorno al lago più grande e turistico d'Italia, che dovrà attraversare pareti rocciose alte oltre 1000 m e collocarsi tra l'infrastruttura stradale ed il lago.

La realizzazione di una ciclovia attorno al lago di Garda e delle relative connessioni multimodali avrà importantissime ricadute positive sul turismo, sullo sport, sulle attività ricreative e per il tempo libero, sulla cultura e, non da ultimo, sulla mobilità sostenibile in un'area fortemente trafficata.

La Ciclovia è un'opera strategica, non a caso questa è una delle cinque opere per le quali la Provincia ha individuato, con legge, la nuova figura del commissario, l'ingegner Francesco Misdaris. Sul tratto trentino in questo momento sono stati aperti 2 cantieri, di cui uno è già concluso, la progettazione definitiva ed esecutiva per alcuni lotti è già stata avviata e si prevede di terminare la realizzazione del tracciato lungo la sponda ovest entro il 2025.

L’opera consiste in un anello ciclo-pedonale attraverso le tre Regioni bagnate dal Lago di Garda per un totale di 166 km. Il costo complessivo è di 344 milioni e mezzo: 80 milioni a carico della Pat per realizzare circa 20 nuovi chilometri, 120 milioni e 500mila euro dalla Regione Veneto per realizzare circa 67 km e 144 milioni dalla Regione Lombardia per realizzare circa 80 km.

Attualmente la Provincia autonoma di Trento ha avviato con finanziamenti propri, della Comunità Alto Garda e Ledro ed anticipazioni dallo Stato i lavori della prima unità funzionale della Ciclovia del Garda tra Riva del Garda e la galleria di Orione, di cui sono terminati questa primavera gli interventi in parete in corrispondenza del “tracciato del Ponale”. Anche nelle Regioni Veneto e Lombardia sono stati avviati i lavori in alcuni tratti beneficiando di finanziamenti a favore dei comuni di confine il cui iter è partito alcuni anni fa; in particolare è stato terminato il tratto in corrispondenza del Comune di Limone (Brescia), mentre sono in corso i lavori nel comune di Brenzone (Verona).