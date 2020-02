Ubriaca fa un incidente e tenta di arrivare a casa senza una ruota

Ha urtato un autobus rimettendoci uno pneumatico ed uno specchietto retrovisore. Ma anzichè fermarsi ha abbandonato il luogo dell'incidente ed è scappata verso casa. Un comportamento, quello della fuga dopo incidente anche in assenza di feriti, purtroppo in aumento in Trentino. L'ultimo caso è avvenuto in Val di Fassa.

L'incidente è avvenut in prossimità dell'abitato di Mazzin. A tradire l'automobilista sono stati i pezzi di carrozzeria lasciati sull'asfalto. Nonostante lo pneumatico forato dopo l'urto e la ruota seriamente danneggiata la donna è quasi riuscita ad arrivare a casa con l'auto. E' stata fermata sul vialetto dai Carabinieri: il cerchione era completamente distrutto.

La donna era visibilmente in stato confusionale, a causa dell'alcol. Sospetto confermato dall'etilometro che ha egistrato un livello pari a 4 volte il massimo consentito, che secondo il Codice della Strada è di 0,5 grammi per litro di sangue. E' stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. L'auto è stata posta sotto sequestro, la patente ritirata.