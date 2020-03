Neve e viabilità: diverse auto fuori strada, check point per pneumatici invernali

Auto fuori strada sulla statale del Caffaro tra Comano e Tione nel pomeriggio di lunedì 2 marzo. Con la nevicata in corso le condizioni del manto stradale, chiaramente, non sono ottimali e basta poco per perdere il controllo del volante: è quanto accaduto ad un automobilista in transito sulla statale 237. Fortunatamente l'episodio si è risolto senza gravi conseguenze per la persona al volante, e non è l'unico caso segnalato in questa giornata di neve in Trentino.

Proprio sulla statale del Caffaro la Polizia Locale delle Giudicarie ha istituito un posto di controllo per il rispetto dell'ordinanza provinciale che prescrive le dotazioni invernali montate o le catene a bordo. Analoghi check point sono scattati sulla strada che porta dalla Val Rendena a Madonna di Campiglio, così come in Val di Fassa. Sulla Gardesana, alle porte di Trento, un furgone si è ribaltato, molto probabilmente a causa dell'asfalto bagnato.