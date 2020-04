Coronavirus: altri 5 decessi e 57 contagiati. Da domani nuova ordinanza

Altri 5 decessi, di cui 3 nelle Rsa; altre 57 persone contagiate, 19 in Rsa. Questi i numeri della pandemia coronavirus in Trentino comunicati nel tardo pomeriggio di domenica 26 aprile dal presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti. Anche oggi tra i contagiati ci sono anche 4 minorenni: nessuno di loro è grave, sono curati a domicilio. I minorenni colpiti dal virus, dall'inizio dell'emergenza, sono 97 su 4.528 contagiati totali. Una buona notizia arriva dal numero dei guariti: 1807. In continua crescita, com'era prevedibile. Il numero dei guariti sta rapidamente raggiungendo quello dei contagiati attualmente positivi, che sono 2.316.

Si attesta attorno a 1.300 il numero dei tamponi eseguiti, e la percentuale di positivi sul totale è del 4%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 24, circa un terzo rispetto ai giorni del "picco" dell'emergenza. Il presidente Fugatti ha ripercorso, in sintesi, i punti della nuova ordinanza che sarà in vigore da domani, lunedì 27 aprile, e che contiene alcune aperture anche alla libertà personale: sono consentite le passeggiate vicino a casa con i figli, l'accompagnamento di anziani e disabili, la coltivazione dell'orto anche fuori dal proprio comune, la spesa sul tragitto casa-lavoro, il transito sulle ciclabili per andare al lavoro e, da mercoledì, l'accesso ai ristoranti per comprare cibo d'asporto.

"Crediamo che con le dovute cautele si debba riprendere a lavorare, non nascondendo che ci sia il rischio di un nuovo aumento del contagio, ciò significherebbe gestire un'ulteriore fase del contagio, e questo lo dobbiamo tenere in conto - ha detto Fugatti - ma sembra ormai chiaro che da più parti si chiede che l'economia possa ripartire". Riguardo al numero di decessi nelle Rsa il governatore ha dichiarato: "siamo i primi a livello nazionale a fare un'indagine di questo tipo, con la collaborazione di tutte le Rsa trentine, i dati fino a ieri dicevano che il totale di morti con tampone erano 188, quelli degli ultimi giorni vedono 108 morti in più per coronavirus nelle Rsa. Io credo, però, che i conti si faranno alla fine".