Malore collettivo per altri due gruppi di studenti nell'hotel di Folgarida

Nuova emergenza sanitaria nell'albergo di Dimaro, in Trentino, dove alcune settimane fa oltre 100 ragazzi che si trovavano in settimana bianca erano stati colpiti da una sospetta intossicazione. Al termine delle analisi si parlò, più che di intossicazione alimentare di una probabile forma virale, ed è questo il termine usato nella nota con la quale l'Azienda sanitaria comunica questo secondo caso.

Questa volta gli studenti che hanno accusato malesseri sono una trentina. Nulla di grave, previsa la nota. Solamente uno di loro è stato portato in ospedale in via precauzionale. Apss parla di "sospetta forma virale" ed anche questa volta si è dato corso alle indagini per individuare le cause.

Sul posto sono intervenuti i Nas di Trento che hanno acquisito campioni da analizzare, in collaborazione con i tecnici dell'Igiene pubblica. L'Azienda sanitaria sta assistendo, con diversi medici ed infermieri, le due comitive di ragazzi. Anche in questo caso i sintomi sono prevalentemente gastrointestinali.