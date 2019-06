Motociclista morto sulla strada del lago di Garda

Un altro motociclista ha perso la vita sulle strade del Trentino. L'incidente questa volta non è avvenuto su una strada di montagna, ma sulla statale che dal casello di Rovereto Sud porta al lago di Garda, trafficatissima in questo weekend da "bollino nero" per l'afflusso di turisti.

All'altezza di passo san Giovanni una moto si è schiantata contro un furgone. Il motociclista, 37enne, è morto sul colpo. Vanno,purtroppo, l'intervento delle due ambulanze di Trentino Emergenza e dell'equipe medica portata sul posto dall'elicottero.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco volontari e la Polizia Stradale, che ha chiuso completamente la strada non solo per permettere le operazioni di soccorso, ma anche per svolgere gli accertamenti del caso, che contribuiranno a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Si tratta, purtroppo, del settimo incidente motociclistico mortale in poco più di due settimane in Trentino.

AGGIORNAMENTO: la statale è stata riaperta attorno a mezzogiorno ma nel momento in cuii scriviamo, ore 15, si registrano ancora lunghe code da Mori verso Torbole.