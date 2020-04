Due mascherine a testa, l'annuncio di Fugatti: "Ne abbiamo un milione, saranno distribuite"

Due mascherine a testa, per ogni trentino. Questo l'annuncio del presidente della Provincia autonoma di Trento, che ha comunicato l'arrivo, mercoledì 1 aprile, di una fornitura di un milione di mascherine all'Azienda sanitaria provinciale. "Verrà distribuito ai Comuni un numero di mascherine che permetta ai cittadini di averne ai due a testa" ha detto il governatore, senza specificare per ora tempi e modalità di distribuzione.

"Sappiamo che è forte questo desiderio di sentirsi protetti, è un aspetto molto sentito dai nostri cittadini. Le macherine ci sono, adesso partiamo con la distribuzione" ha detto Fugatti.

Pare di capire che i Vigili del Fuoco volontari del Trentino, presenti in ogni paese, provvederanno alla distribuzione casa per casa, anche per evitare la "corsa" alle ormai introvabili mascherine. Per ora si sa che saranno distribuite ai Comuni "in numero pari a due per persona". Se una distribuzione di questo tipo è pensabile per i comuni più piccoli è facile ipotizzare che la questione sarà più complicata in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mascherine sono arrivate in Trentino grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Paterno, il gruppo trentino che controlla i negozi Eurobrico. "Attraverso i canali consolidati da anni siamo riusciti, nonostante le difficoltà, a consegnare le mascherine: chirurgiche, FFP2 ed anche camini. Abbiamo riscontrato diverse problematiche: gli aerei sono dimezzati, i voli civili verso l'europa sono cancellati, con la collaborazione da parte della Protezione Civile siamo riusciti a farcela. Ne arriveranno altre settimana prossima" ha detto Mirco Paterno, direttore del gruppo.