Si tuffa nel lago davanti a moglie e figlie e scompare

Ricerche nel Garda per un 42enne disperso al largo di Manerba, sulla riva bresciana. Le squadre di ricerca, coordinate dal Trentino secondo un protocollo interregionale di recente adozione, si avvalgono anche dei Sommozzatori di Milano, della Guardia Costiera e dei Vigil idel Fuoco di Bologna.

L'uomo, un turista tedesco in vacanza con la famiglia in un hotel della zona, si trovava alla spiaggia La Romantica di Manerba. Immersosi nlle acque del lago non ne è più uscito. La moglie ha dato l'allarme attorno alle 18.30 di sabato 13 luglio, e da allora le ricerche sono proseguite senza sosta, anche di notte con apposite lampade montate sui mezzi acquatici dei Vigili del Fuoco. Purtroppo ancora nessuna traccia del turista.