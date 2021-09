Serie B Volley Maschile, UniTrento esordirà il 16 ottobre in casa

Ufficializzati i calendari (provvisori) dellaper la stagione agonistica 2021/2022. Fra questi è stato ovviamente diramato dalla Fipav anche quello relativo al girone C, che vedrà protagonista l’Under 22 di- pronta a disputare la terza categoria nazionale con il nome di UniTrento Volley.

L’esordio della compagine di punta del Settore Giovanile gialloblù avverrà il 16 ottobre fra le mura amiche della palestra Sanbapolis di Trento contro la formazione veronese del Cavaion. La prima trasferta cadrà invece una settimana dopo, sabato 23 ottobre a Monticelli d’Ongina (Piacenza).

Le date: la prima giornata si giocherà il 16 ottobre 2021; l’ultima invece il 26 marzo 2022. Il campionato osserverà una sola sosta, in corrispondenza con le festività natalizie: non ci saranno partite infatti fra il 19 dicembre ed il 7 gennaio (due weekend di pausa). Tre i derby provinciali per girone: 6 novembre e 5 febbraio con l’Argentario Calisio, 27 novembre e 26 febbraio con il Bolghera, 12 dicembre e 12 marzo con il Lagaris. Per conoscere la formula ed il numero di squadre interessate ai Play Off Promozione e ai Play Out Retrocessione bisognerà attendere ancora qualche settimana e la conferma in via definitiva dei calendari appena stilati.

Questo, nel dettaglio, il cammino nel girone C del campionato di Serie B maschile che attenderà l’UniTrento Volley, alla sua seconda partecipazione assoluta alla quarta categoria nazionale (la precedente nella stagione 2018/19). Tra parentesi la data della gara d’andata e quella di ritorno; le partite casalinghe si disputeranno sabato alle ore 20 presso la palestra Sanbapolis di Trento. Questo il calendario completo:

1ª giornata – (16 ottobre 2021 – 15 gennaio 2022)

UniTrento Volley-Volley Cavaion

2ª giornata – (23 ottobre 2021 – 22 gennaio 2022)

Canottieri Ongina-UniTrento Volley

3ª giornata – (30 ottobre 2021 – 29 gennaio 2022)

UniTrento Volley-Gabbiano Mantova

4ª giornata – (6 novembre 2021 – 5 febbraio 2022)

ACV Miners-UniTrento Volley

5ª giornata – (13 novembre 2021 – 12 febbraio 2022)

UniTrento Volley-Imecon Crema

6ª giornata – (20 novembre 2021 – 19 febbraio 2022)

UniTrento Volley-Arredopark Dual Caselle

7ª giornata – (27 novembre 2021 – 26 febbraio 2022)

Ks Rent Bolghera-UniTrento Volley

8ª giornata – (4 dicembre 2021 – 5 marzo 2022)

UniTrento Volley-Valtrompia Volley

9ª giornata – (12 dicembre 2021 – 12 marzo 2022)

Policura Lagaris-UniTrento Volley

10ª giornata – (18 dicembre 2021 – 19 marzo 2022)

UniTrento Volley-MGR Grassobbio

11ª giornata – (8 gennaio 2021 – 26 marzo 2022)

Team Volley Cazzago-UniTrento Volley