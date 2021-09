Serie B, a 40 giorni dal via inizia la preparazione di UniTrento

A quaranta giorni esatti dal debutto nel campionato di Serie B, previsto per sabato 16 ottobre contro il Volley Cavaion, per l’arriva il momento di iniziare la propria preparazione. A partire da oggi, lunedì 6 settembre 2021, la formazione Under 22 gialloblù, che Trentino Volley porterà ai nastri di partenza rinnovando la fattiva collaborazione con l’Università di Trento dopo le ultime due fortunate stagioni di Serie A3, comincerà a lavorare presso la palestra di Sanbapolis di Trento (che sarà ancora una volta la struttura di riferimento per allenamenti e partite), potendo contare in questasu appena cinque giocatori della nuova rosa; tutti gli altri sono infatti a disposizione dell’Itas Trentino di SuperLega per rinfoltire il gruppo che lavora con Angelo Lorenzetti.

Con Mister Francesco Conci, che anche per questa annata potrà contare sull’apporto di Franco Bortolameotti come assistente oltre che su Alessandro Gelmi come Preparatore Atletico, inizieranno a muoversi quindi il palleggiatore Filippo Pizzini, gli schiacciatori Alessandro Bristot, Edoardo Mentasti ed Andrea Polacco, il libero Andrea Marino. “Affronteremo questa prima fase di preparazione a ranghi ridotti, con un gruppo limitato di atleti, in attesa che un po' alla volta si aggreghino anche i ragazzi che si stanno allenando con la prima squadra – ha spiegato l’allenatore trentino - . Ci dedicheremo soprattutto alla preparazione fisica e alla ricezione, considerando la presenza di tre schiacciatori e due liberi. Non sarà un periodo semplicissimo da gestire, ma ci darà la possibilità di proporre volumi significativi di lavoro tecnico, di cui raccoglieremo i frutti una volta al completo”.

Nel fine settimana il primo impegno ufficiale, con la partecipazione al 39° Memorial Cornacchia di Pordenone, che vedrà il tecnico gialloblù impiegare, come da regolamento, solo giocatori Under 20, nati al massimo nel 2002.