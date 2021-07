Trentino volley, ufficiale il ritorno di Matey Kaziyski

Matey Kaziyski torna ad indossare la maglia dell'Itas Trentino. L'ufficialità è arrivata nella mattinata di giovedì 15 luglio, con una nota sul sito della società del presidente Diego Mosna.

Lo schiacciatore bulgaro, 36 anni, torna dunque a casa sulla base di un accordo biennale. Kaziyski, simbolo del grande ciclo di vittorie nazionali ed internazionali tra il 2007 e il 2013, ha sempre continuato a vivere in città, negli anni in cui ha scelto di giocare altrove e spesso si è fatto vedere dalle parti della BLM Group Arena anche semplicemente per un saluto.

Nella sua precedente esperienza in maglia gialloblù, si contano quindici titoli complessivi, di cui dodici da capitano, e quasi 5mila punti realizzati, che tutt'ora ne fanno il miglior marcatore di tutti i tempi per la società trentina.

“Matey è stato parte integrante del percorso di questo club e sono contento di poter dire che lo sarà anche nel futuro" ha dichiarato il presidente Diego Mosna. "Lo abbiamo sentito costantemente vicino anche quando negli ultimi anni è stato fisicamente lontano da Trento; ho sempre considerato il suo un ritorno scontato perché il posto giusto per lui è solo questo. Riprenderà ad indossare la maglia numero uno che negli anni abbiamo tenuto da parte per lui e sono sicuro che offrirà un grande contributo alla nuova e giovane rosa, non solo in campo ma anche in spogliatoio, trasmettendo i valori di Trentino Volley e facendo capire ai nuovi arrivi cosa voglia dire giocare per questa società”.

“Dopo tanti anni lontano, era arrivato il momento di tornare a casa ed indossare nuovamente la mia maglia numero uno di Trentino Volley – ha spiegato Matey Kaziyski - . Nella mia testa ho sempre pensato che prima o poi sarebbe stato giusto giocare di nuovo a Trento per completare il cerchio della mia carriera. Ho ancora tanto da dare e voglio continuare a pormi obiettivi importanti, come ad esempio superare quota 5.000 punti per questo club, ma soprattutto voglio offrire il mio contributo per mantenere Trentino Volley sempre ad alti livelli”.