Trentino Volley, via alla preparazione. Coach Lorenzetti: "Stagione complicata, ma realizzeremo un bel prodotto"

Ha preso il via nel primo pomeriggio di lunedì 23 agosto la preparazione alla stagione 2021/2022 della nuova Itas Trentino. Alla BLM Group Arena di Trento Trentino Volley si è ritrovata ufficialmente per cominciare gli allenamenti in vista del primo impegno ufficiale (previsto per il 10 ottobre l'esordio casalingo in SuperLega con Verona), anche se visti gli impegni con le rispettive nazionali erano solo quattro su tredici i giocatori della nuova rosa presenti. Al momento l'attività verrà svolta a porte chiuse.

Il gruppo a disposizione di Angelo Lorenzetti per questa prima parte di lavoro potrà contare sul palleggiatore Lorenzo Sperotto, sull’opposto Daniele Albergati, sul libero Carlo De Angelis e sullo schiacciatore Matey Kaziyski, che a distanza di cinque anni e mezzo dall’ultima volta ha così potuto mettersi nuovamente la maglietta gialloblù.

Assieme ai quattro giocatori durante le prime settimane, si alleneranno otto fra i prospetti più interessanti del Settore Giovanile, che disputeranno poi il campionato di Serie B con l’UniTrento Volley: l’alzatore Depalma, l’opposto Brignach, gli schiacciatori Bonizzato e Parolari, i centrali Coser, Dell’Osso e Simoni ed il libero Ceolin.

"Mai come per la stagione che inizia oggi è complicato per noi guardare troppo in là e fissare degli obiettivi, ma è anche vero che senza questi si rischia di sedersi e di non avere sempre addosso la giusta carica" ha spiegato Angelo Lorenzetti. "Il nostro target sarà quindi quello di fare un bel prodotto finale. Non mi piace parlare di squadra giovane con un bel futuro davanti; preferisco invece soffermarmi sul fatto che, indipendentemente dalla loro età, avremo a disposizione giocatori validi, con margini di miglioramento. Sappiamo che dovremo lavorare molto, ma tutto ciò non ci spaventa; dobbiamo avere addosso la convinzione di seguire anche strade nuove per quel che riguarda il nostro modulo di gioco, senza farci condizionare troppo dalle prime risposte che arriveranno dal campo".

Spazio poi alla valutazione della rosa: "Il mercato estivo ci ha fornito un nuovo alzatore come Sbertoli che ha fortemente voluto venire a Trento; solitamente con motivazioni simili accadono buone cose e non vedo l’ora di poterlo avere a nostra disposizione per iniziare a costruire insieme il gioco di questa squadra. Michieletto? Assieme a tanti altri, sarà un giocatore importante per Trentino Volley, ma lo è stato anche nella scorsa stagione. Dovrà essere bravo a concentrarsi solo sul lavoro in palestra, senza farsi distrarre troppo da tutto quello gli è girato attorno ultimamente. Kaziyski? Sono sicuro che la presenza di Matey arricchirà me e io cercherò di fare in modo di fare lo stesso con lui. Come ha giustamente sottolineato nelle scorse settimane, la voglia di ritrovarci al palazzetto assieme al pubblico è tanta perché giocare davanti ai tifosi è molto più bello che farlo senza. Vogliamo riabituarci al contatto con la gente, ristabilendo quel rapporto che ha reso la BLM Group Arena un luogo tanto speciale per la pallavolo".

Per vedere la squadra all’opera in amichevole bisognerà attendere un mese; il primo appuntamento non ufficiale è stato infatti messo in calendario per giovedì 23 settembre alla Kioene Arena di Padova con un allenamento congiunto con la formazione locale. In agenda (almeno) altri due impegni: sabato 2 ottobre alla BLM Group Arena ancora con la compagine patavina e mercoledì 6 ottobre sempre in casa con Milano.