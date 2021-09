Lunedì 6 settembre la riapertura delle scuole dell'infanzia per circa 13mila bambini

Partirà lunedì 6 settembre l'anno scolastico 2021/2022 per le scuole dell'infanzia. Una realtà che in Trentino riguarda 13.221 bambini iscritti, dato in leggero calo (-3,66% rispetto allo scorso anno). In tutto, 8.092 (61,2%) frequenteranno le scuole equiparate e 5.129 (38,8%) le scuole provinciali. Il numero di scuole si conferma in 266, distribuite sull'intero territorio provinciale, di cui 112 provinciali e 154 equiparate.

In merito all’organizzazione è stato introdotto un nuovo parametro che prevede l’accoglimento di 24 bambini per sezione anziché 25, per rispondere in maniera più appropriata e prudenziale al contenimento della pandemia e per contrastare contestualmente il calo di sezioni dovuto alla riduzione di iscritti.

La domanda delle famiglie per la fruizione del servizio di prolungamento d’orario continua ad essere particolarmente rilevante. Sono infatti 7.900 dei complessivi 13.221, i bambini per i quali è stata fatta richiesta di prolungamento fino alle tre ore giornaliere, rispetto alle sette ore di apertura standard. Da quest’anno tale servizio sarà a carattere annuale, ovvero per 10 mesi di attività didattica, anziché per singoli mesi o frazioni di anno scolastico. Questa novità, accolta positivamente dalle famiglie, assicurerà un ulteriore efficientamento della struttura organizzativa, anche per ciò che concerne l’assegnazione della dotazione organica.

In tema di organico, gli insegnanti sono 2.072 dei quali 1.228 alle scuole equiparate e 844 alle scuole provinciali. Sul totale 1.459 hanno un incarico a tempo pieno (25 ore settimanali) e 613 a tempo ridotto. Il costo del programma annuale delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, per l’anno 2021/2022, ammonta a 87,9 milioni di Euro.