La Cisl Trentino chiede il giusto inquadramento per gli autisti delle ambulanze

La Cisl Funzione Pubblica del Trentino chiede un riconoscimento diverso per gli autisti delle ambulanze. In una nota, ripresa dall'agenzia Ansa, i sindacalisti Giuseppe Pallanch, Silvano Parzian, Sandro Pilotti e Aldio Traverso, prendono posizione a favore della categoria: "In questi anni gli autisti delle ambulanze non si sono risparmiati per questo è arrivato il tempo di riconoscere l'inquadramento a queste figure".

Il riferimento del sindacato è anche alle particolari modalità di lavoro: "Questi professionisti - si legge - soccorrono inoltre le persone: valutano la gravità attraverso i parametri di alterazione della coscienza, del respiro, del circolo e della mobilità". La Cisl Fp chiede alla Provincia di Trento di valutare con attenzione la peculiarità del lavoro. "Questi operatori spesso attuano le prime manovre salvavita e le azioni di soccorso necessarie. Utilizzano strumentazioni e continuano a formarsi per aumentare le competenze. Inoltre senza le loro capacità, le attività spesso non sarebbero così tempestive come invece fortunatamente avviene nella regolarità".

Nel resto del Paese gli autisti delle ambulanze - sottolinea il sindacato - hanno un inquadramento più alto rispetto al Trentino, dove si è preferito non avere l'infermiere a bordo di tutte le ambulanze perché può intervenire l'autista: "La Pat, l'Apss e Trentino emergenza devono prendere una decisione: se si parla solo di autisti d'ambulanza devono prevedere l'infermiere, altrimenti diventa necessario adeguare e aggiornare i contratti, è inaccettabile non estendere in Trentino agli operatori l'indennità malattia infettiva come peraltro previsto in molti accordi regionali nel reso del Paese", conclude la nota.